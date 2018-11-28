Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает

Беременная актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она живет после отъезда за границу.

Порошина опубликовала в Инстаграм фото дома с бассейном и пальмами на улице.

Мама Марии Порошиной рассекретила развод дочери с Ильей Древновым

В начале ноября СМИ писали, что Мария Порошина улетела перед родами отдохнуть на море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)27 Ноя 2018 в 8:32 PST

Судя по фото, Мария находится в теплой стране. А ранее актриса размещала в сети морские пейзажи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)5 Ноя 2018 в 7:15 PST



Предположительно, Порошина улетела на Кипр.

Актриса ждет пятого ребенка. Сначала появились новости о ее беременности. А позже - о разводе с актером Ильей Древновым - отцом трех дочерей Маши. Имя нового возлюбленного, от которого 43-летняя Порошина родит долгожданного сына, она пока скрывает.

Но намекнула, что мужчина живет не в России.