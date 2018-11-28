Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает
28 ноября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она живет после отъезда за границу.
Порошина опубликовала в Инстаграм фото дома с бассейном и пальмами на улице.
В начале ноября СМИ писали, что Мария Порошина улетела перед родами отдохнуть на море.
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Судя по фото, Мария находится в теплой стране. А ранее актриса размещала в сети морские пейзажи.
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Предположительно, Порошина улетела на Кипр.
Актриса ждет пятого ребенка. Сначала появились новости о ее беременности. А позже - о разводе с актером Ильей Древновым - отцом трех дочерей Маши. Имя нового возлюбленного, от которого 43-летняя Порошина родит долгожданного сына, она пока скрывает.
Но намекнула, что мужчина живет не в России.