Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала

Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон отменил концерт во Флориде буквально за несколько минут до его начала из-за болезни. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Причиной отмены выступления артиста стало инфекционное воспаление уха, с которым певец героически пытался справиться вплоть до самого последнего момента.

"Из-за ушной инфекции Элтон Джон не сможет выступать сегодня. Сохраните ваши билеты, новые даты концерта будут объявлены в ближайшее время", - объявили организаторы.

В городе Тампа также сообщили, что концерт певца, который ранее был запланирован на среду, 28 ноября, будет отложен в связи с предписанием врача Элтона Джона.