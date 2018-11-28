Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала
28 ноября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон отменил концерт во Флориде буквально за несколько минут до его начала из-за болезни. Об этом сообщает британское издание The Independent.
Причиной отмены выступления артиста стало инфекционное воспаление уха, с которым певец героически пытался справиться вплоть до самого последнего момента.
"Из-за ушной инфекции Элтон Джон не сможет выступать сегодня. Сохраните ваши билеты, новые даты концерта будут объявлены в ближайшее время", - объявили организаторы.
В городе Тампа также сообщили, что концерт певца, который ранее был запланирован на среду, 28 ноября, будет отложен в связи с предписанием врача Элтона Джона.