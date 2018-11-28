Анна Семенович призналась, что в детстве завидовала ровесницам

Известная российская певица Анна Семенович призналась, что в детстве очень завидовала другим девочкам. По словам артистки, она всегда отказывала себе в сладком, поскольку занималась фигурным катанием.

Анна добилась хороших результатов в данном виде спорта, не раз занимала призовые места на соревнованиях международного уровня. Для этого Семенович с ранних лет ограничивала себя в питании и постоянно посещала тренировки.

На своей страничке в социальной сети 38-летняя женщина призналась, что ее ровесники после школы ходили в друзьями в кафе и ели мороженое, однако ей нельзя была употреблять в пищу это лакомство. Кроме того, все свободное время она проводила на льду или в зале.