Глюк’oZa показала фото со старшей дочкой Лидией

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, порадовала своих поклонников совместным снимком со старшей дочерью, на котором она выглядит как сестра девочки.

Певица Наталья Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают двух дочерей – одиннадцатилетнюю Лидию и семилетнюю Веру. Однако в инстаграме Глюк’oZы гораздо чаще появляются фото и видео светской жизни, чем трогательные семейные фотографии.

Тем больше радости было у поклонников, когда Глюк’oZa опубликовала в своем блоге совместный снимок со старшей дочерью Лидией. Фолловеры отметили, что девочка уже совсем повзрослела, а сама 32-летняя Наталья выглядит на фотографии как сестра Лиды, а не мама.

Глюк’oZa тщательно следит за собой и поэтому не стесняется публиковать свои фотографии в купальниках. Певица признается, что любит получать комплименты и купаться в лучах обожания, пишет «Телепрограмма».