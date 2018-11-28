Вылитая Алла-Виктория: Филипп Киркоров показал снимок своей мамы в юности

Российский артист Филипп Киркоров поделился с поклонниками архивной фотографией своей мамы Виктории Марковны. Поклонники певца заметили, что его маленькая дочь невероятно похожа на бабушку.

Данный снимок из семейного альбома Киркоров никогда раньше не показывал. На фото запечатлен кадр из картины "Борец и клоун", в котором мама будущей звезды сыграла небольшую роль. Двадцатилетняя женщина позирует в роскошном цирковом наряде и меховой накидке, передает teleprogramma.pro.

Многие заявили, что маленькая дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория внешне является практически копией своей красавицы-бабушки. Такое мнение, в частности, выразил композитор и певец Игорь Николаев.