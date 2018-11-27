Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей подругой
27 ноября 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак со своей подругой, жительницей Канады Энди Отом. Об этом знаменательном событии свидетельствуют записи в соцсети Instagram обеих девушек.
Пара зарегистрировала свой брак в Торонто, а затем девушки вернулись в Гонконг, где однополые браки запрещены: "Любовь всегда побеждает, всегда", - написала Этта после церемонии бракосочетания.
Напомним, ранее родители эти отношения не одобрили. Узнав о нетрадиционной ориентации дочери в прошлом году, отец выгнал ее из дома. Из-за этого девушке и ее избраннице пришлось месяц спать под мостом.
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