Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу со своей подругой

Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак со своей подругой, жительницей Канады Энди Отом. Об этом знаменательном событии свидетельствуют записи в соцсети Instagram обеих девушек.

Пара зарегистрировала свой брак в Торонто, а затем девушки вернулись в Гонконг, где однополые браки запрещены: "Любовь всегда побеждает, всегда", - написала Этта после церемонии бракосочетания.

Напомним, ранее родители эти отношения не одобрили. Узнав о нетрадиционной ориентации дочери в прошлом году, отец выгнал ее из дома. Из-за этого девушке и ее избраннице пришлось месяц спать под мостом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Etta Zen (@ettazen)25 Ноя 2018 в 6:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от andi autumn (@andiautumn.official)25 Ноя 2018 в 8:19 PST