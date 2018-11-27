Развод пошел на пользу. Матильда Шнурова заметно преобразилась

После развода с лидером группы «Ленинград» Матильда Шнурова заметно преобразилась. Об этом твердят все вокруг – и подписчики светской львицы и журналисты.

На фото в Instagram ухоженная дама с прекрасной фигурой, которую никто бы не назвал несчастной «разведенкой». Она публикует на своей странице снимки занятий в хореографическом зале, посещения различных выставок и спектаклей, фотосессии для журналов. Походе, это как раз тот случай, когда обоим супругам развод пошел только на пользу.

Но если Сергей всячески пытался инициировать слухи о его очередном романе, то Матильда на провокации не велась и о своей личной жизни ничего не говорила. Однако, многие уверены, что девушка похорошела и занялась собой именно из-за отношений светской львицы с состоятельным ресторатором из Санкт-Петербурга.

О планах на жизнь экс-жены Шнура Матильды подробнее пишет издание «СПИД-Инфо».