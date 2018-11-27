Максим Галкин поделился архивным снимком своей красавицы-мамы

Известный российский артист Максим Галкин поделился с поклонниками снимком своей красавицы-мамы. Фотографию на своей страничке в соцсети телеведущий опубликовал в честь недавно прошедшего Дня матери.

На черно-белом снимке можно увидеть невероятно красивую женщину с большими выразительными глазами, темными бровями и волнистыми волосами. Многие отметили, что Максим Галкин очень похож внешне на свою маму.

Отметим, что Наталья Григорьевна Галкина ушла из жизни 9 апреля 2004 года в Израиле. Артист ранее сообщал, что его мама болела, но ухудшение в ее состоянии наступило внезапно. Ее не стало на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу.