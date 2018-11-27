Актеры «Игры престолов» сняли за кулисами свое «фыр-фыр-шоу»

Британская актриса Лина Хиди, исполняющая роль Серсеи Ланнистер в культовом сериале «Игра престолов», продемонстрировала незамысловатые развлечения актерского состава в перерывах между съемками.

В кадр попали три участника съемочного процесса: сама Лина Хиди (Серсея Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и Йохан Филип Асбек (Эурон Грейджой). Похоже, что актеров очень забавляет съемка в замедленном режиме, и они с удовольствием фыркают в камеру.

Несомненно, подвижная мимика – это признак любого хорошего актера. При этом, учитывая бешеную популярность сериала и снимающихся в нем актеров, нельзя исключать, что это случайное «фыр-фыр-шоу» может вырасти в полномасштабный международный «губошлеп-челлендж». Ранее подобное произошло с клипом российской рейв-группы: после его выхода пользователи стали выкладывать в сеть свои ролики, повторяя нелепые и смешные телодвижения героев клипа.