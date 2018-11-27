СМИ: певицу Анну Плетневу экстренно госпитализировали

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации солистки музыкальной группы "Винтаж" Анны Плетневой. Согласно последней информации, артистка чувствовала недомогание в течение недели.

Накануне у Анны внезапно усилился кашель. Певица начала задыхаться, а затем упала в обморок. Как сообщает сегодня издание "Вечерняя Москва", врачи "скорой помощи" отвезли Плетневу в одну из столичных клиник, где у нее была диагностирована пневмония.

Артистка призналась, что уже долгое время испытывала удушающие приступы кашля, однако к врачам обращаться не спешила – пыталась справиться при помощи лекарств.