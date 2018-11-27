Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма
27 ноября 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма. Молодая женщина появилась на мероприятии в крайне необычном наряде, к которому были прикованы все взгляды.
В новой картине 32-летняя Эмбер Херд сыграла владычицу морей, вследствие чего для премьеры она выбрала роскошное изумрудное платье со шлейфом. На ткани можно рассмотреть вышивку в виде цветов и ракушек. На голове актрисы красовался странный головной убор, напоминающий тюрбан, который был ей к лицу, передает teleprogramma.pro.
Посмотреть эту публикацию в Instagram