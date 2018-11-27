Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма

Экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма. Молодая женщина появилась на мероприятии в крайне необычном наряде, к которому были прикованы все взгляды.

В новой картине 32-летняя Эмбер Херд сыграла владычицу морей, вследствие чего для премьеры она выбрала роскошное изумрудное платье со шлейфом. На ткани можно рассмотреть вышивку в виде цветов и ракушек. На голове актрисы красовался странный головной убор, напоминающий тюрбан, который был ей к лицу, передает teleprogramma.pro.

Многие отметили, что красавице Эмбер подходит абсолютно все, однако наиболее яркой она кажется именно в таких неординарных нарядах, демонстрирующих ее индивидуальность и многочисленные татуировки.