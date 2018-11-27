Разин раскритиковал вредную привычку Аллы Пугачевой

Продюсер Андрей Разин раскритиковал примадонну российской эстрады за вредную привычку. По его мнению, именно из-за нее Алла Борисовна потеряла свой голос и превратилась в посредственную певицу.

«Считаю, что голос у Аллы Борисовны Пугачевой действительно был очень хороший и самый лучший в мире. Она побеждала на престижных международных конкурсах. Но курение сделало свое дело сегодня Пугачева практически превратилась в посредственную певицу, потому что очень низко сел голос. Поэтому наслаждаться ее голосом мы уже, к сожалению, не можем», - нелестно высказался Андрей Разин.

Продюсер также отметил, что Алла Пугачева курила даже в молодости, и это его всегда поражало, поскольку сам он за всю жизнь не сделал ни единой затяжки и в этом вопросе был очень строг к своим подопечным, пишет «Телепрограмма».