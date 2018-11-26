Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от Максима Фадеева

Певица Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от продюсера Максима Фадеева. Фадеев знал Юлию еще ребенком, музыкант работал с ее отцом. Продюсер волновался за певицу, когда она рожала дочку.

"Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно", - объявила Савичева два дня назад. Юлия Савичева не работала какое-то время, пока ее дочка Анечка была совсем маленькой. "Сейчас я с вами", - обратилась певица к поклонникам и развеяла слухи:

"Этим постом я хотела бы прекратить поток слухов и домыслов, которые на днях появились в прессе. Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал".

Савичева помнит, как в трехлетнем возрасте Максим Фадеев впервые вывел ее на сцену, и они танцевали под песню группы «Конвой», где вместе играл музыкант и ее отец.

Юлия поблагодарила Фадеева за "шанс на «Фабрике звезд 2», написал красивейшие «Высоко» и «Прости за любовь», за возможность выступить на Евровидении". "За все, что стало для меня бесценным опытом, непростым, но очень полезным", - благодарит певица продюсера.