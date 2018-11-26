Ксения Собчак призналась, кто сделал ее человеком

Телеведущая Ксения Собчак называет своего сына Платона главным мужчиной жизни. Малышу недавно исполнилось два года. "Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня. Спасибо лучшему на свете папе-Максиму за это счастье!" - подписала фото "счастья" Собчак.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)17 Ноя 2018 в 11:16 PST

Родители водят Платона на занятия в специальную школу. Собчак выложила в Инстаграм новое видео с сыном, и ее подписчики обратили внимание, как чисто и хорошо разговаривает мальчик.

Ксения и ее супруг Максим Виторган часто путешествуют и берут с собой сына. Платону в его два года знакомо слово "чемодан". Малыш растет маминым помощником.