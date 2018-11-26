Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая со своей единственной дочерью Ульяной живет в Испании. Сейчас Ульяне 14 лет, и в школе у подростка появились проблемы. 53-летняя певицы возмущается поведением детей, которые травят ее кровиночку.

Дочь певицы учится в школе в городе Дения. И так там Ульяне стало плохо, что желание ходить в эту школу у девочки пропало.

По словам звездной мамы, ее "Светлячку" достается из-за звездной фамилии. Наташа уточнила, что в основном дочь обижают русскоговорящие дети из старших классов.

Ветлицкая удивлена поведением детей, которых она назвала "звереныши". "Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успеваю ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет ... Закончить бы уже быстрее эту грёбанную школу, эту чёртову "пожирательницу детства", и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы. Не-на-ви-жу", - написала певица в соцсети.

К обсуждению проблемы присоединились неравнодушные люди, кто пережил издевательства одноклассников.

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Наталья Ветлицкая добавила, что ее дочь оказалась в школе один на один с такими детьми и за нее некому заступиться.

"Звереныши натуральные. А девочка просто не хочет подстраиваться под звериные стадные инстинкты. Не тому я ее учила, поэтому они ее и чморят, - пояснила мама Ульяны.

По мнению Ветлицкой, испанцам видимо безразлично, что происходит в школе. "Да я что только уже не пробовала, ничего не помогает. учителя просто сливаются с этой темы", - уточнила артистка.