Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе

Харьковский ресторатор Сергей Коваленко - бывший муж Ксении Бик. Он очень не любит одиночество. Ксения ушла от первого мужа сразу после рождения дочери. Анфису воспитывал актер Дмитрий Марьянов. Теща покойного актера Дмитрия Марьянова открыто обратилась к Андрею Малахову

Дмитрий Марьянов скончался чуть более года назад. Сергей Коваленко решил, что его родная дочь Анфиса должна знать, что у девочки есть родной папа. Мужчина пока не знает, как отреагирует на эту новость его дочь.Анфиса про Марьянова говорила, что он для нее самый лучший папа.

Сергей Коваленко рассказал в программе Андрея Малахова, что они поженились с Ксенией и после свадьбы улетели в свадебное путешествие. После отдыха молодая жена призналась - она ждет ребенка. Девочка была рождена в браке. Коваленко встречал супругу с дочкой из роддома. Но вскоре Ксения ушла. Ушла с дочкой. Коваленко лишили прав на ребенка.

Теперь, спустя год после смерти Дмитрия Марьянова, украинский бизнесмен решился на признание. Он уверяет, что не хочет навредить дочке. Он уверен: девочка должна иметь выбор. Коваленко сейчас женат, у него растут двое детей и скоро появятся на свет еще двое.

Харьковский ресторатор показал свой богатый дом, в котором чего только нет. Он объяснил, почему появился именно сейчас. Ранее, как он говорит, он видел счастливую семью - Диму, Ксению и Анфису - и не хотел ничего разрушать.



