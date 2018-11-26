Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе
Папа Анфисы - харьковский ресторатор
26 ноября 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Харьковский ресторатор Сергей Коваленко - бывший муж Ксении Бик. Он очень не любит одиночество. Ксения ушла от первого мужа сразу после рождения дочери. Анфису воспитывал актер Дмитрий Марьянов.
Дмитрий Марьянов скончался чуть более года назад. Сергей Коваленко решил, что его родная дочь Анфиса должна знать, что у девочки есть родной папа. Мужчина пока не знает, как отреагирует на эту новость его дочь.Анфиса про Марьянова говорила, что он для нее самый лучший папа.
Сергей Коваленко рассказал в программе Андрея Малахова, что они поженились с Ксенией и после свадьбы улетели в свадебное путешествие. После отдыха молодая жена призналась - она ждет ребенка. Девочка была рождена в браке. Коваленко встречал супругу с дочкой из роддома. Но вскоре Ксения ушла. Ушла с дочкой. Коваленко лишили прав на ребенка.
Теперь, спустя год после смерти Дмитрия Марьянова, украинский бизнесмен решился на признание. Он уверяет, что не хочет навредить дочке. Он уверен: девочка должна иметь выбор. Коваленко сейчас женат, у него растут двое детей и скоро появятся на свет еще двое.
Харьковский ресторатор показал свой богатый дом, в котором чего только нет. Он объяснил, почему появился именно сейчас. Ранее, как он говорит, он видел счастливую семью - Диму, Ксению и Анфису - и не хотел ничего разрушать.