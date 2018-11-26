Прохор Шаляпин проговорился, что собирается жениться

Певец Прохор Шаляпин проговорился о том, что собирается жениться на бывшей супруге народного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. 26 ноября артист празднует маленький юбилей. Прохору исполнилось сегодня 35 лет. Виталина постарше. Ей 37. Именно с возлюбленной собирается отметить день рождения артист.

О своих отношениях пара пока молчит, о личной жизни сейчас не рассказывают ни Виталина, ни Прохор. Хотя были времена, Шаляпин выставлял напоказ свои семейные отношения с Ларисой Копенкиной.

35-й день рождения Прохор Шаляпин отметит только с Виталиной. Они устроят романтический ужин при свечах, - сообщает teleprogramma.pro.

Шаляпин прямо не говорит о грядущей свадьбе с Виталиной. Артист честно признался, что своих детей рожать пока не хочет, к детям он относится равнодушно. Но Виталину видит матерью своего малыша. По мнению Шаляпина, дети должны быть умными, а чтобы дети были умными, умными должны быть их родители. Прохор уверен, что Виталина идеально подходит на роль матери его ребенка.

Шаляпин признался, Виталина осчастливит его, если родит ему малыша.