Натали Портман мечтает о космосе

Голливудская актриса Натали Портман полюбилась зрителям ещё в далёком 1994 году, когда она сыграла в картине "Леон" Люка Бессона. Сейчас Натали является признанной звездой мирового кино, а также обладательницей "Оскара" и "Золотого Глобуса".

- В новом фильме "Голос Люкс" вы убедительно играете звезду поп-музыки и самостоятельно исполняете все песни. А в обычной жизни вы поёте?

- Конечно, я постоянно что-то напеваю дома моим детям. Правда не знаю, насколько это им нравится... Во время работы над картиной "Голос Люкс" мне было очень интересно наблюдать за музыкальными продюсерами и аранжировщиками, которые действительно "собирали" настоящие хиты из моих скромных стараний. Эти ребята - настоящие волшебники и мой опыт сотрудничества с ними просто незабываемый! Другое дело, что я себя не очень хорошо и уверенно чувствовала рядом с профессиональными танцорами, которые постоянно рассказывали друг другу о предыдущей работе с настоящими музыкальными кумирами - кто-то был в туре с Мадонной, а кто-то - с Бейонсе.

- Вы стали известны в очень юном возрасте. Не жалеете ли сейчас о том, что так рано начали карьеру?

- С одной стороны, признание и слава лишают вас частной жизни и нужно мириться с тем, что ты все время "на виду". С другой - я никогда бы столько не путешествовала и не познакомилась бы с таким количествам прекрасных людей, если бы не успех в кино. Во всем есть свои положительные и отрицательные стороны, но я слишком позитивна, чтобы на этом зацикливаться. Также, мне хватило ума получить высшее образование в Гарвардском Университете, да и "звёздной болезнью" я, как мне кажется, никогда не болела.

- По какому принципу вы выбираете фильмы, в которых соглашаетесь участвовать?

- Это зависит от моего творческого настроения в тот или иной период времени, а также от тех профессионалов (режиссер и актеры) с которыми мне может представиться возможность поработать вместе. Уже достаточно давно я твёрдо решила для себя, что не буду сниматься слишком часто, лишь один-два фильма в год. Поэтому у меня всегда есть время подумать и все взвесить, прежде чем согласиться на следующий проект.

- Вы чрезвычайно успешны, но есть ли у вас несбывшиеся мечты?

- Я очень хотела в детстве стать космонавтом. Также, мой французский язык оставляет желать лучшего, мой муж и дети постоянно смеются надо мной из-за этого... Но если космос, возможно, так и останется в мечтах, французским я точно когда-нибудь овладею в совершенстве!