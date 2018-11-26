Лариса Гузеева показала взрослого сына и красавицу-дочь

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала фотографию, на которой запечатлены ее сын Георгий Толордава и дочь Ольга Бухарова. Снимок был опубликован 25 ноября, в День матери.

Гузеева призналась, что ей не всегда удается быть самой лучшей, мудрой и терпеливой матерью. Она заметила, что иногда ей не хватает интуиции для того, чтобы вовремя появиться и вовремя исчезнуть. "Вы – это и есть моя жизнь", – отметила телеведущая и поблагодарила детей за то, что они выбрали именно ее.

Поклонники заметили, что 27-летний Георгий выглядит немного старше своих лет. Также подписчики заявили, что 18-летняя Ольга выросла настоящей красавицей.