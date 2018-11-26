Студия как поле боя: жёсткие перепалки и потасовки на ТВ

Многие полагают, что скандалы и перепалки, которые время от времени возникают между участниками телевизионных программ, являются плодом творчества редакторов. Зрители требуют яркого и зрелищного шоу, скучая вечером на диване в ожидании притока адреналина. Спонтанные эти скандалы или заранее срежиссированные – не суть важно.

Телевидение очень не хочет сдавать позиции, уступать Интернету. Потому, даже Госканалы спешат показать всей стране эти страсти.

Мы решили составить небольшой рейтинг скандалов на ТВ:



Весной 2018 года кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время дебатов на телеканале «Россия 1» попытался напасть на журналиста Максима Шевченко, который являлся доверенным лицом кандидата Павла Грудинина.

Сурайкин привел на дебаты женщину, пожелавшую обратиться к Грудинину: «Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры», — начала она.

Сам Грудинин покинул эфир перед тем, как женщине дали слово и оставил в студии Максима Шевченко.

Шевченко назвал кандидата в президенты Сурайкина «бандеровским провокатором». В ответ Сурайкин закричал: «Я тебе сейчас в морду дам», и попытался вступить с оппонентом в драку. Сурайкина остановили и вывели из студии.

Фрагмент скандального видео можно посмотреть по ссылке.



Осенью этого года известный российский фрик Гоген Солнцев устроил выяснение отношений со своей 63-летней супругой Екатериной Терешкович в студии у Андрея Малахова. Гоген рассказал всем присутствующим в зале, что после круговой подтяжки лица женщина стала невыносимой: теперь Екатерина постоянно грубит и капризничает. Вскоре в студии появилась и сама Терешкович. Она действительно серьезно изменилась после операции.

Ведущий Малахов поведал Гогену, что на передачу его ненаглядная приехала не одна, а в обществе загадочного молодого незнакомца. В этот момент нервы у Гогена сдали, и он набросился с кулаками на жену.

Фрагмент драки между супругами.

Летом 2018 Эвелина Блёданс во время съемок очередного выпуска «Прямой эфир» с Малаховым набросилась на директора театра «Наш» Елену Лебедеву. Как рассказали зрители, присутствовавшие в студии, актриса ударила гостью программы по лицу.

По словам Лебедевой, ведущий программы Андрей Малахов был рядом, всего в паре метров, но Блёданс успокаивать не стал. Елена признается, что совсем не ожидала такой реакции от Эвелины, ведь все реплики были согласованы с редакторами программы. Эвелина Блёданс тоже молчать не стала и рассказала свою версию случившегося: «Госпожа из массовки (как оказалось, режиссёр Елена Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила… так вот - я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжёлого! Оскорблять моего ребёнка я не позволю!!! Когда посмотрите эфир, рассудите… Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!!!»

Чтобы оценить и рассудить посмотрите фрагмент видео конфликта между Блёданс и Лебедевой: https://www.youtube.com/watch?v=6v3jLRLlfD0

https://youtu.be/Bx8npZvie5k

В начале января 2018 года произошла драка в студии программы Первого канала «На самом деле»: разъяренных мужчин разнимала охрана. Народный артист Иван Краско женат на своей ученице Наталье уже два года. Ему 87 лет, а ей 27 лет. Как бы пара не уверяла, что разница в 60 лет — не преграда для отношений, в искренность чувств молодой жены многие не верят. В студию пришел молодой человек, утверждающий, что у него близкие отношения с Натальей. Директор Ивана Краско набросился на мужчину с кулаками.

Фрагмент выпуска от 11.01.2018: https://www.youtube.com/watch?v=r-KcA-noGL0

А в конце месяца в той же студии произошёл новый скандал - бывшая жена и нынешняя невеста вцепились друг другу в волосы. Валентина Исаева, бывшая жена Хабиба Патахонова, готова на все, чтобы сохранить свою семью. Даже на схватку с невестой бывшего мужа.

Фрагмент выпуска от 27.02.2018: https://www.youtube.com/watch?v=pqDn6Dn-sys#action=share

Редакция «Аргументов недели» искренне желает здоровья, особенно психического, участникам и зрителям этих «ток-шоу».

За авторов и режиссеров таких проектов мы не беспокоимся – они точно смогут поправить свое здоровье на самых дорогих курортах мира.