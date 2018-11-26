В сети критикуют шикарный праздник в честь 18-летия дочки Александра Малинина

На днях дочери и сыну известного российского артиста Александра Малинина исполнилось восемнадцать лет. В Москве был организован роскошный праздник в честь совершеннолетия Устиньи Малининой.

Девушка впервые отмечала день рождения без своего брата – Фрол Малинин живет в Германии и праздновал 18-летие именно там. Дочь музыканта в свою очередь собрала близких и друзей в одном из столичных банкетных залов.

Пользователи социальных сетей, однако, раскритиковали вечеринку. Многие сочли оформление слишком вычурным – помещение было украшено в розово-золотистых тонах, повсюду были воздушные шары, а центром внимания являлась огромная фигура медведя, выкрашенная в золотой цвет.

Наибольшее возмущение у многих вызвал один из подарков, преподнесенных Устинье. Девушке на время праздника привезли живого львенка, с которым могли сфотографироваться все желающие. В сети сочли подобный "презент" крайне неприятным, поскольку для животного такое мероприятие было стрессом.