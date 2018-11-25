Орбакайте рассказала, в честь кого ее назвала Пугачева

Популярная певица, дочь Аллы Борисовны Пугачевой рассказала историю происхождения своего имени. Оказывается, она названа в честь главной героини романа британской писательницы середины XX века Памелы Хенсфорд Джонсон.

Накануне Дня Матери книга этой писательницы появилась в доме Орбакайте. К посылке прилагалась записка, в которой было сказано, кому Кристина обязана своим именем.

Примадонна увлеклась чтением этой книги во время беременности. Ее из-за этого увлечения даже прозвали Кристиной. Поэтому неудивительно, что когда родилась дочка, Пугачева назвала ее этим именем.

"С праздником, Кристина! Дочь своей матери и прекрасная мама своих деток! ", - пишут поклонники.