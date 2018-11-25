Панайотов уже два года как женился

Популярный певец Александр Панайотов очень удивил своих подписчиков в Instagram. Как выяснилось, два года назад он тайно женился на своем концертном директоре Екатерине Кореневой.

Екатерина также разместила в соцсетях совместное фото с Панайотовым. Пара скоро отметит «бумажную» свадьбу. Панайотов пошутил, что «рукописи не горят», намекая, что их брак долгосрочный и счастливый.

«Вы как две половинки одного целого! Классные! Счастья! Дай Бог вам крепкого здоровья, счастья, удачи, красивых деток! И чтобы ваша любовь крепла с годами как вино и не угасала», - пишут поклонники.