Наталья Орейро приехала в Балашиху

Уругвайская актриса и певица, известная россиянам главной ролью в популярном некогда сериале "Дикий ангел", накануне посетила подмосковную Балашиху и сфотографировалась на фоне ковра.

По словам Орейро, ей бы очень хотелось выучить русский язык, который она считает трудным, как и испанский. Актриса отметила, что в ходе каждого своего визита в Россию она узнает новые слова.

В планах Натальи записать когда-нибудь новый альбом на русском. А пока она посетила несколько домов в Балашихе, примерила кокошник и сфотографировалась на фоне настенного ковра с поклонницами.