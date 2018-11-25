Певица и ведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры. 41-летняя звезда шоу-бизнеса смело выкладывает в Инстаграм фото в купальниках и получает массу комплиментов.

Поклонники спрашивают Ольгу, как ей удается сохранять такую точеную фигурку. По признанию певицы, особых диет она не соблюдает, но и спортом себя не изнуряет.









Многие люди мечтают жить у моря. Можно позавидовать Орловой, она работает на Сейшелах. Жара, океан, но и дожди. Ольгу на экзотическом острове не все нравится. Она считает, что загорать не очень полезно и прячется от солнца. А вот волнистые от природы волосы требуют дополнительного ухода.

На вопрос о фигуре Орлова отвечает, что ей помогает секс, - сообщает "7 дней". "Мой любимый и единственный спорт — это секс!", — призналась телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)24 Ноя 2018 в 3:25 PST