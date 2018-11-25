Певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры
Спорт звезда заменила сексом?
25 ноября 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и ведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры. 41-летняя звезда шоу-бизнеса смело выкладывает в Инстаграм фото в купальниках и получает массу комплиментов.
Поклонники спрашивают Ольгу, как ей удается сохранять такую точеную фигурку. По признанию певицы, особых диет она не соблюдает, но и спортом себя не изнуряет.
Многие люди мечтают жить у моря. Можно позавидовать Орловой, она работает на Сейшелах. Жара, океан, но и дожди. Ольгу на экзотическом острове не все нравится. Она считает, что загорать не очень полезно и прячется от солнца. А вот волнистые от природы волосы требуют дополнительного ухода.
На вопрос о фигуре Орлова отвечает, что ей помогает секс, - сообщает "7 дней". "Мой любимый и единственный спорт — это секс!", — призналась телеведущая.
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