Теща покойного актера Дмитрия Марьянова открыто обратилась к Андрею Малахову

Теща покойного актера Дмитрия Марьянова, мама его вдовы Ксении Бик обратилась к телеведущему Андрею Малахову. Смерть известного артиста, который ушел из жизни в возрасте 46 лет, стала шоком не только для его близких родственником, но и для коллег и поклонников.

Дмитрий Марьянов скончался в реабилитационном центре. Обстоятельства смерти актера получили широкий общественный резонанс. Вдова актера Ксения Бик не принимала участие ни в каких телешоу.

15 октября 2018 года исполнился год, как не стало известного актера.

К годовщине кончины Марьянова воспоминаниями о Дмитрие поделились его знакомые, коллеги. Фигуристка Ирина Лобачева, с которой у актера были отношения, считает, что с ней он бы не умер. Родные Марьянова узнали, что телеведущий Андрей Малахов готовит новую программу, посвященную смерти актера. Мама Ксении Бик написала "ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Андрею Малахову".

"Захотела. Сказать. Ваш «прямой» эфир скоро вновь «встряхнёт» болото... Скажу как Мать и Бабуся: «Я-не юрист. Но ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые помогут НАМ.Помогут защитить Честь и Достоинство ФАМИЛИЙ Бик и Марьянов. Андрей Малахов! Вы какие книжки в детстве читали?Во что вы играли?С какими родителями,бабусями и дедусями росли?В какой момент случился перелом сознания,когда Вы обрели ПРАВО ПЕРЕМАЛЫВАТЬ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ В МЯСОРУБКЕ?!".

"...А позавчерашние съёмки Вашего кривого эфира больно ранят. Вам нравится доставлять боль людям, Вас возмущает, что наш дочь не торгует памятью о любимом человеке?" — написала Бик-старшая. "А если бы Димка на 5 мин мог вернуться и дать «интервью», могу только представить эту лексику!", - пишет Марина Бик.

"Когда одному человеку из нашей семьи хорошо, хорошо становится всем остальным. Когда беда и горе-МЫ ВСТАЁМ СТЕНОЙ. Как один. Всем желаю такой СЕМЬИ!", - поблагодарила маму за поддержку Ксения Бик.