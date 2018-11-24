Наталья Фриске поздравила родителей с 45-летием семейной жизни
24 ноября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Младшая сестра Жанны Фриске стихами поздравила родителей с сапфировой свадьбой и опубликовала снимок их свадьбы в 1973 году. Вместе Ольга Копылова и Владимир Фриске прожили уже 45 лет.
Наталья пожелала им финансового благополучия, отсутствия печали, счастья, хорошего отношения с близкими и соседями.
Подписчики присоединились к поздравлениям Натальи. "Счастья и здоровья на долгие долгие годы!", им желают также "поменьше нервотрепки и чтоб все несправедливости в жизни исправились".
Посмотреть эту публикацию в Instagram