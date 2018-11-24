СМИ: Агузарова уже год не выходит из квартиры

Соседи популярной певицы Жанны Агузаровой бьют тревогу: женщину уже год никто из них не видел. Хотя все уверены, что она находится в квартире. Рассказывают, что некий мужчина периодически оставляет пакет с продуктами у ее двери.

Журналисты связались с директором Жанны – Алексеем Каном. Он заявил, что с артисткой все в порядке, она путешествует. Менеджер певицы отметил, что люди говорят глупости.

Соседи обращались к участковому. Полицейский приехал к Агузаровой, но дверь ему никто не открыл. Однако позже ему позвонила некая женщина, представилась Жанной и сообщила, что с ней все в порядке.

Через какое-то время Агузарова затопила несколько квартир по стояку. Соседям в ее квартире опять никто не открывал. Тогда соседи позвонили Алексею Кану. Спустя полчаса пришел приносящий продукты человек. Ему дверь открыли. Вскоре течь была устранена. Вот такую странную историю рассказало издание «Зажигай!»