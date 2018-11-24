Сергею Лазареву прислали старинный герб его рода из Перми, певец в шоке

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото герба рода Лазаревых 1799 года, который был найден в архивах музея Перми. На гербе есть изображение крыла в обрамлении синего и золотого цветов.

Певец отметил, что он в шоке, поскольку на уровне подсознания выбрал крылья в качестве своего символа, и они действительно помогли ему добиться успеха. У Сергея татуировки на руках в виде крыльев, в его номере на "Евровидении" также присутствовал этот знак.

Поклонники назвали произошедшее мистикой. Некоторые при этом иронизируют, знает ли солист, сколько на планете Лазаревых и уверен ли, что древний герб принадлежит именно его роду.