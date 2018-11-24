Кит Харингтон опроверг связь с бывшей участницей «ДОМа-2»

Звезда «Игры Престолов» Кит Харингтон через своего представителя заявил, что не изменял своей супруге Роуз Лесли с российской моделью Ольгой Власовой. Он отрицает даже факт своего знакомства с моделью.

Экс-участница телестройки Ольга Власова похвасталась в Сети, что провела ночь с мировой звездой. Актера Кита Харингтона, который сыграл Джона Сноу в знаменитом телесериале «Игра престолов» российская искательница любви и приключений назвала «не очень хорошим любовником».

«Утверждения в этой истории полностью ложны, - заявил представитель актера, сообщает издание ET Canada, - Харингтон никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой».

Напомним, что в июне Кит женился на коллеге по сериалу Роуз Лесли.