В сети обсуждают похорошевшую Ларису Гузееву

Поклонники известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой отметили, что в последнее время она невероятно похорошела. В сети в настоящий момент активно обсуждают внешность 59-летней женщины.

На снимке, который Гузеева опубликовала сегодня днем, она запечатлена рядом с режиссером, телеведущим и актером Юлием Гусманом. Внимание подписчиков, однако, привлекла именно Лариса, которая на новом фото похожа на настоящую роковую красотку.

Телеведущая надела черное платье, которое очень ее стройнит, элегантные туфли и яркие украшения золотого оттенка. Кроме того, Гузеевой нанесли яркий макияж с "кошачьими" стрелками, которые сделали ее глаза еще более выразительными. Многие отметили, что знаменитость выглядит значительно моложе своих лет.