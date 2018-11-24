Регина Тодоренко демонстрирует идеальную физическую форму за пару дней до родов

Известная телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала идеальную физическую форму за пару дней до родов. В ближайшее время молодая женщина подарит первенца своему возлюбленному Владу Топалову.

На снимке, который Регина опубликовала на своей страничке в социальной сети, можно увидеть, как она занимается йогой. Тодоренко, несмотря на большой живот, идеально выполняет асану, стоя на одной руке и одной ноге. Телеведущая отметила, что для нее эти занятия уже стали неотъемлемой частью жизни. Тренировки помогают ей расслабиться и справиться со стрессом.

Отметим, что Тодоренко и Топалов скрывали свой роман и лишь недавно сообщили, что собираются пожениться. Есть информация о том, что молодые люди уже расписались, однако церемония состоится уже после рождения малыша.