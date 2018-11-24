Известный российский актер Сергей Безруков вновь стал отцом. Минувшей ночью его супруга, режиссер и сценарист Анна Матисон, в одной из московских клиник точно в срок родила мальчика.

Радостной новостью артист тут же поделился с подписчиками на своей страничке в социальной сети Instgram. На фото, которое опубликовал Сергей, он позирует в рубашке медбрата в больничной палате супруги.

"СЫН!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!! P.S.Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... Особенно прессу", - восторженно подписал снимок актер.

Новость вызвала ажиотаж среди фолловеров: на супругов обрушился шквал поздравлений и пожеланий. Напомним, у Сергея Безрукова и Анны Матисон уже растет очаровательная дочка, которую супруги назвали Мария.



