Анна Семенович опубликовала смелое фото без макияжа и не разочаровала своих поклонников. 38-летняя Семенович сфотографировалась в салоне самолета перед полетом. Выглядит певица гораздо моложе своих лет - молодо и свежо.

Поклонники Анны Семенович сразу заметили: "Ваши фотки, где Вы в простой одежде, без декольте и других примочек. Так тепло и уютно".

Артистка рассказала, как собиралась на гастроли и поделилась, чего боится больше всего в жизни. "Я полетела на гастроли, с утра забыла дома телефон и пришлось возвращаться! Как хорошо, что успела на самолёт, я вечно везде опаздываю, что за привычка? Ещё умудрилась потерять новую сережку, но хорошо, что моя помощница её нашла. Хорошо, что хорошо кончается. Теперь главное, чтоб каблук на сцене не сломался, это мой страх и я каждый раз проверяю туфли перед выходом на сцену. Раньше проверяла коньки, теперь перешла на туфли.

Анна Семенович серьезно занималась фигурным катанием, а уйдя из большого спорта стала петь в группе "Блестящие", теперь выступает сольно, телеведущая, актриса.