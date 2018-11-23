Лолита Милявская несколько дней хвалится подарками на юбилей
23 ноября 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Певице Лолите Милявской 14 ноября исполнилось 55 лет, и вот уже вторую неделю артистка, у которой около двух миллионов подписчиков в Instagram, демонстрирует подарки. Милявская - честная и откровенная певица, свой возраст не скрывает.
В свой юбилейный день рождения Лолита устроила концерт для всех своих поклонников. Артистка рассказала, как прошел ее день. По признанию Лолиты, впервые ее телефон был занят целых часов. Звонили и поздравляли самые близкие люди, коллеги, поклонники. Музыкант, продюсер, наставник шоу "Голос" Максим Фадеев прислала Лолите шикарный букет роз.
"До слёз Тепло от всех Поздравлений ...", - написала Лолита. И пожелала сама себе: " Чего я ещё себе Желаю?!!.. Здоровья и БРОСИТЬ КУРИТЬ!".
Подарки Лолита продолжает распаковывать до сих пор.
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