Лолита Милявская несколько дней хвалится подарками на юбилей

Певице Лолите Милявской 14 ноября исполнилось 55 лет, и вот уже вторую неделю артистка, у которой около двух миллионов подписчиков в Instagram, демонстрирует подарки. Милявская - честная и откровенная певица, свой возраст не скрывает. Лолита "пришла в чувство" и рассказала о своем здоровье

В свой юбилейный день рождения Лолита устроила концерт для всех своих поклонников. Артистка рассказала, как прошел ее день. По признанию Лолиты, впервые ее телефон был занят целых часов. Звонили и поздравляли самые близкие люди, коллеги, поклонники. Музыкант, продюсер, наставник шоу "Голос" Максим Фадеев прислала Лолите шикарный букет роз.

"До слёз Тепло от всех Поздравлений ...", - написала Лолита. И пожелала сама себе: " Чего я ещё себе Желаю?!!.. Здоровья и БРОСИТЬ КУРИТЬ!".

Подарки Лолита продолжает распаковывать до сих пор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)15 Ноя 2018 в 6:40 PST