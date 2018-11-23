Самое страшное воспоминание детсва - вечно пьяный отец, призналась Рита Дакота

Певица Рита Дакота всегда была очень откровенной как на своей странице в социальных сетях, так и в своем творчестве. Ее развод с Владом Соколовским не обсуждал только ленивый, а о переживаниях преданной жены читали все, заходящие в Instagram. Но одна из последних композиций певицы удивила многих, поклонники поняли, что о своем детстве с отцом-алкоголиком девушка не рассказывала еще никому.

«Эта больная тема почти для всех. Девочки, примерно мои ровесницы, практически все проходили подобный опыт. Очень много дочерей алкоголиков или дочерей наркоманов. И это ведь все «больные» девочки. Это — причина, по которой мы привлекаем в свою жизнь неправильных мужчин, людей, которые заставляют нас страдать. Если уж быть честной, то проблема вообще не в Соколовском, а в том, почему я такого человека притянула, влюбилась в него и построила с ним семью», - призналась звезда.

В песне «Цунами» Дакота сравнила бывшего мужа со своим отцом. Оба разбили е сердце и ранили душу, отсюда и такие полные страдания строчки:

«Прости меня, мне снова 12 лет.

Его шприцы и бутылки, мои страхи в копилку.

Найди меня, среди разрушенных стен…

Прости меня, ты мне напомнил отца, и я бегу от обстрела….

А в моем сердце цунами, где выжила только я.

Я ранена в душу. В моем сердце цунами и ты не спасёшь меня.

Там истоптали ногами, там нечего рушить, нечего рушить!»

Отец был самым большим страхом для юной Риты. Он мог вынести все из дома до последней копейки, чтобы купить себе бутылку водки. Иногда семье приходилось звать на помощь соседей. «Агрессия, неадекват, он мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Это не было обыкновенным домашним насилием, когда мужчина бьёт женщину; он не поднимал руку. Когда он был в таком состоянии, а он очень сильный̆, чемпион Белоруссии по боксу, он мог подвинуть так стол, что моя мама врезалась в стену; совершать резкие движения, которые могли причинить кому-то боль. Это была такая неконтролируемая агрессия», - рассказала она в интервью порталу «Super».

Дакота рассказала, что отец пил, сколько она себя помнит. Никаких стрессов или особых причин – просто пил и все. Уже после развода, когда семья делала ремонт они нашли за навесным потолком и наркотики тоже. «Возможно, я и песни-то начала писать, чтобы доказать папе, что я хорошая. «Обрати на меня внимание, я талантливая, смотри, я умею что-то» — а ему всегда было всё равно. О никогда меня не хвалил, не помогал», - рассказала Дакота.

Расставание родителей всем далось не легко, девушка лежала в больнице с язвой, но все равно семья почувствовала облегчение. Правда отец так и не оставил жену и дочь в покое. Когда он узнал, что у бывшей супруге есть другой мужчина, он позвонил по телефону и сказал, что сожжёт машину. «Мы подумали, что человек, который только что предупредил, вряд ли первым делом придёт и действительно это сделает. Через несколько часов мы проснулись от сигнализации, потому что машина горела синим пламенем. Он пришёл и поджёг, но сел в тюрьму за это на два года», - призналась певица.

Отец и дочь не виделись целых 10 лет. Но однажды он сам вышел на связь и позвал Риту гости. Однако долгожданная встреча принесла лишь разочарование. Девушка простояла перед запертой дверью отца больше получаса, а когда ее наконец-то открыли… «Он был просто в невменяемом состоянии, ну просто прямо совсем в говно. Я говорила ему в слезах: «Папа, ну почему ты не мог подождать всего один день?! Мы не виделись с тобой 10 лет!» Он мне сказал: «Доченька, прости, я алкоголик». И всё», - сообщила звезда.

И все же Рита надеется достучатся до отца. Она приглашала его на свадьбу – он не приехал, одному из первых рассказала, что у нее родилась дочь, но Мию он так и не видел ни разу. Она старается понять, что отец болен, и «никто не выбирал себе такую судьбу – быть деструктивным алкоголиком», пишет издание "СПИД-Инфо".