Маленькая дочка известной российской певицы Полины Гагариной показала идеальную "балетную растяжку". Артистка в пятницу, 23 ноября, опубликовала на своей страничке в социальной сети фото с девочкой.

На снимке можно увидеть, как маленькая Мия, стоящая спиной к камере, высоко подняла ножку и положила ее на бортик своей кроватки. Многим фолловерам эта поза напомнила занятия балерин у станка. Поразительно, но полуторагодовалая дочка Гагариной уже "тянет носок" и держит ровно спину.

Отметим, что Полина еще ни разу не показывала лицо Мии. Зато на новом снимке поклонники смогли рассмотреть довольно длинные и светлые волосы малышки.