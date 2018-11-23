Садальский рассказал, что никакой свадьбы Алибасова и Шукшиной не было. Шутка!

Актер Стас Садальский рассказал своим подписчикам, что никакой свадьбы Лидии Федосеевой Шукшиной и Бари Алибасова не было. Актриса и продюсер просто решили повеселиться, а заодно и в очередной раз привлечь внимание к собственным персонам. А журналисты клюнули и раструбили новость по всем каналам.

«ФЕЙК! Алибасов слывёт знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка. Пусть развлекаются, и нам не скучно. Ждём с нетерпением НТВ, это надо все обсудить!», - написал на своей странице в Instagram эпатажный актер. Он так же не преминул уколоть и Максима Галкина, который, по мнению актера, мастерски пиарится на своем браке с Аллой Пугачевой. «Это же шутка... Лида очень остроумная, они были свидетелями на свадьбе администратора Бари», - пояснил ситуацию актер.

По словам Садальского, в Кутузовском загсе расписались помощник Алибасова Сергей Моцарь и Виктория Семенюта, а пожилые звезды были всего лишь гостями церемонии. Подтверждает его слова и фотография из ресторана, куда отправились отмечать радостное событие новобрачные. На фото нет никого из родственников Шукшиной, лишь друзья и знакомые молодых. Ее публикует издание «СПИД-Инфо».

Подписчики Садальского верят ему больше, чем армии журналистом, тем более, что они знают о его тесной дружбе с «Лидочкой» Шукшиной. «Вот молодцы. Живут люди, не скучают! Малахову работёнку подкидывают», «Господи! Да, когда же люди перестанут выставлять себя на позор! Старческий маразм! Или в самом деле денег заработать на этих мерзких шоу?», «Да, классные они оба! С таким прекрасным чувством юмора, развели всех журналистов. Жаль, что шутка», «Сейчас Малахов прибежит передачу снимать: сенсация века! Свидетелей их соединения притащит в студию, и все будут хлопать и делать круглые глаза, эксперты с умным видом обсуждать их психотипажи и делать выводы, а Малахов с честным глазами и серьезным видом вещать, как счастлива страна!» - не скупились на эмоции в комментариях пользователи.