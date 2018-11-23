Евгения Осина споила Наталья Штурм, заявил Андрей Разин

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, взявший на себя организацию похорон артиста Евгения Осина, высказал свое мнение о том, кого считает виновным в столь ранней и скоропостижной смерти музыканта. Опубликован последний клип Евгения Осина

Буквально на днях в Москве простились с певцом Евгением Осиным, скончавшимся на 55-м году жизни. Поскольку музыкант долгие годы злоупотреблял алкоголем, то сбережений на этот случай у него не оказалось. У родственников Евгения также не нашлось приличной суммы на достойные проводы, так что организацию похорон взял на себя продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, прилетевший по этому поводу из Германии.

После похорон Андрей Разин опубликовал прощальный пост, в котором рассказал, кого считает виновным в преждевременной смерти Евгения Осина.

«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и отравила непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», - высказал свое мнение Андрей Разин.

Наталья Штурм, в течение многих лет дружившая с Евгением Осиным и пытавшаяся помочь ему выбраться из алкогольной зависимости, пока не ответила на обвинения, пишет «Телепрограмма».