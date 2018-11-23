Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил, почему не дает концертов на Украине. В ходе беседы с журналистом артист признал, что в последние два года действительно не выступает в соседней стране.

По словам Сергея Шнурова, если он поедет с концертами на Украину, то будет "не особенно принят там", а впоследствии "не особенно принят" и на родине. "Зачем мне это?", – подчеркнул музыкант в интервью журналу "Россия в глобальной политике".



Артист также не согласился с теми, кто призывает всеми силами поддерживать связи с Украиной и оставаться в стороне от политических веяний.

Напомним, в прошлом году Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец". Это произошло из-за выступления "Ленинграда" на территории Севастополя в 2016 году.