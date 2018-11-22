Валерия похвасталась своими повзрослевшими сыновьями

Сегодня певица Валерия решила показать своих сыновей, так как именно 22 ноября в мире отмечается их праздник - День сыновей: "Дорогие мои мальчики, какое счастье, что вы у меня есть, такие разные и такие замечательные".

"Красивые и талантливые!", "Младший точно на маму похож,а старший на бабушку", - пишут в комментариях к фото поклонники.

Артемию 24 года, Арсению - 20. Артемий работает в Швейцарии, у Арсения свой бизнес.