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Валерия похвасталась своими повзрослевшими сыновьями

22 ноября 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Валерия похвасталась своими повзрослевшими сыновьями
globallookpress.com

Сегодня певица Валерия решила показать своих сыновей, так как именно 22 ноября в мире отмечается их праздник - День сыновей: "Дорогие мои мальчики, какое счастье, что вы у меня есть, такие разные и такие замечательные".

"Красивые и талантливые!", "Младший точно на маму похож,а старший на бабушку", - пишут в комментариях к фото поклонники.
Артемию 24 года, Арсению - 20. Артемий работает в Швейцарии, у Арсения свой бизнес.

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)22 Ноя 2018 в 7:08 PST

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