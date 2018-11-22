Несколько дней назад российская певица и телеведущая Лолита Милявская отменила свое выступление в белорусском Могилеве. Любимица публики рассказала, что с ней произошло.

По словам Лолиты, она попала в больницу из-за лекарства, которое принимала. Никто не ожидал, что случится такая реакция на препарат для сосудов, пояснила Милявская, но произошли проблемы с давлением. Певица пожаловалась на то, что сотрудники некоторых телеканалов пытались попасть к ней в гримёрку в надежде заснять её «последний день на Титанике». Она заверила,что теперь с ней все в порядке, она уже успела выступить с концертом в Подольске.