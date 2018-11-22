Бенедикт Камбербэтч учит, как реагировать на совершенно бесполезные подарки

Новогодние праздники - время традиционных подарков. Но что делать, если вместо желаемого сюрприза или нужной и полезной вещи вам вручили какую-то ерунду? Британский актер Бенедикт Камбербэтч помогает советами тем, кому с трудом дается притворство, а сыграть безудержную радость просто необходимо.

Итак, если вам подарили толстенную энциклопедию «Excel для чайников», безвкусный чайник или сотую пару носков, которые вам абсолютно не нравятся, главное, чтобы улыбка была действительно счастливой. Но не переигрывайте, иначе ваша радость будет выглядеть излишне фальшивой, пищет издание "СПИД-Инфо".

Исполнитель роли Шерлока Холмса объясняет, как почти по Станиславскому самому поверить, что в вашей жизни для полного счастья не хватало именно этой уродливой толстовки или туалетной воды с запахом апельсина, на который у вас с детства аллергия.

Следуя советам Бенедикта Камбербэтча, который врет с британским спокойствием и виртуозностью, вы не рискуете прослыть неблагодарным негодяем в глазах своих знакомых или коллег. К тому же все эти ужасные вещи всегда можно передарить на следующий Новый год кому-нибудь. Главное, запомнить дарителя, чтобы не вернуть подарок ему же.