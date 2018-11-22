Энтони Хопкинс: Актерское мастерство - это моё хобби!

Сэру Энтони Хопкинсу - 80, но его активности позавидуют многие молодые актёры. В фильме "Король Лир", который вышел в этом году, Хопкинс играет главную роль, но его график уже расписан на многие месяцы вперёд.

- Вы когда-то играли роль Лира на театральной сцене, не так ли?

- Да, но это было около 30 лет назад и тогда я ещё был слишком молод для этой роли. Странно, как устроена жизнь: все эти годы я мечтал вернуться к "Королю Лиру" и случилось это именно сейчас, когда я действительно отлично его понимаю. В старости есть и хорошие стороны, оказывается! (смеётся) Я очень благодарен режиссёру Ричарду Дэвису и моим коллегам, так как работа над этим проектом принесла мне колоссальное удовольствие!

- Всегда ли вы мечтали о карьере актёра?

- Думаю, что с детства. Никогда не забуду, как в наш город приехал Ричард Бартон и я взял у него автограф. Он был первой голливудской звездой, которую я увидел вживую. После службы в армии я поступил в Академию актёрского мастерства, где мне очень повезло с преподавателями. Им удалось привить мне дисциплину и всерьёз заинтересовать меня системой Станиславского, приверженцем которой я являюсь до сих пор.

- Одним из самых известных ваших фильмов (если не самым известным) является "Молчание ягнят". Как вы готовились к роли Ганнибала Лектера?

- Начну с того, что прочитав только первые 10 страниц сценария этой картины я уже понял, что имею дело с будущим шедевром. Что касается Лектера, то я попытался начать изучать истории серийных убийц, но быстро оказался от этой затеи. Они - настоящие монстры, совершившие ужасные преступления. Лектер - монстр. Я знал, как буду играть его. Что-то есть во мне, что позволяет вызывать страх у других людей. Особенно, когда я начинаю очень тихо говорить и долго не отвожу взгляд...

- Как вам удаётся в реальной жизни оставаться настолько открытым и дружелюбным человеком?

- Многие актеры, особенно те, которым удалось добиться успеха, считают себя очень важными персонами. Они ошибаются, так как любой почтальон или дворник, в принципе, приносит больше пользы обществу! (смеётся) Я никогда не строил особых иллюзий на этот счёт и стараюсь относиться к другим людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Вообще, актёрское мастерство - это моё хобби, за которое, к счастью, мне все ещё очень хорошо платят!