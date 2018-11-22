Скандал в мире моды. Кутюрье обвинили в расизме и сорвали его показ в Шанхае

Известного итальянского модельера обвинили в расизме. Ежегодный показ модного дома "Dolce & Gabbana" в Шанхае сорван, гости отказались приехать на мероприятие, а модели азиатского происхождения - выйти на подиум.

Стефано Габбана никогда не лез за словом в карман, его высказывания и критика мировых звезд были крайне жесткими и циничными, но на сей раз он перешагнул все рамки дозволенного и умудрился нанести оскорбление целой нации.

Поводом для скандала послужил рекламный ролик, который был размещен в официальном аккаунте Dolce & Gabbana в Instagram. Это провокационное видео было сделано перед трациционным показом новой коллекции бренда в Шанхае. В нем азиатская модель пытается палочками есть итальянский десерт канноли, причем сладкое блюдо специально сделано гораздо большего размера, чем обычно. У девушки не получается взять канноли палочкам, а голос за кадром говорит: «Он слишком большой для тебя?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada)19 Ноя 2018 в 6:39 PST

Общественность посчитала рекламный ролик оскорблением китайской культуры. Видео быстро удалили из аккаунта, но Стефано на этом не успокоился и начал переписку с теми, кто его обинял в расизме. Скриншоты ответа модельера уже появились в Сети.

«Что расистского в этом видео? Думаете, мы настолько тупые, что приехали бы в Китай и выложили что-то непотребное? Если китайцев оскорбила девушка, которая ест пиццу палочками, это не наша проблема, а их. Всем известно, что в Китае едят палочками, а на Западе – ножом и вилкой, с каких пор это расизм? Я бы этот пост не удалил. Отныне во всех интервью я буду говорить, что Китай полон дерьма, а китайцы – невежественные вонючки», – заявил Габбана и заблокировал пользователя.

Но, похоже, этим хамским высказыванием, кутюрье заблокировал не только возмущенного фолловера, но и выход своему бренду на обширный китайский рынок, поскольку гости модного показа отказались прийти на мероприятие, а модели азиатского происхождения - выйти на подиум. Кроме того, из бутиков Поднебесной торговцы срочно убирают модели D&G подальше от оскорбленных покупателей, пишет издание "СПИД-Инфо".

Модный дом уже поспешил заверить общественность, что их аккаунт был взломан, а все произошедшее – досадная ошибка. «Мы выражаем сожаление по поводу влияния и вреда, который оказали не соответствующие действительности заявления. Мы уважаем Китай и китайский народ», — заявили представители бренда.