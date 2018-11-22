Алексей Чадов рассказал о том, как воспитывает сына

Российский актер Алексей Чадов рассказал об общении с четырехлетним сыном Федором, которого подарила ему экс-супруга Агния Дитковските, методах воспитания и об одном на двоих хобби.

В своем недавнем интервью актер признался, что они с Федором любят активный отдых: самокаты, костры, велосипеды, походы за грибами, шашлыки - все это воспринимается с обоюдным удовольствием.

Проводя параллель между своим детством и детством Федора, Алексей признается, что сам в его возрасте был беспокойнее и шаловливее, нежели отпрыск. Федор более спокойный и вдумчивый.

"У меня даже строгим быть не получается. Иногда повышаю голос, а он все равно видит во мне свет добра. При этом слушается, делает все, как я говорю", - цитирует артиста Телепрограмма.

Чадов-старший не исключает, что сын может пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с актерским искусством. Однако позволит это сыну лишь в том случае, когда будет уверен: это - его призвание.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello для Hello???? Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) 3 Окт 2018 в 10:58 PDT