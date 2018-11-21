Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову приписали роман

В сети появились слухи о романе телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. По информации Telegram-канала "Двойная сплошная", Собчак и Богомолов вдвоем ходят в театры и кино.

Якобы Ксения и Константин в кинотеатре смотрели фильм "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера и демонстрировали чувства друг к другу "прямо в холле кинотеатра". Авторы сообщения отметили, что телеведущую и режиссера за последний месяц трижды появлялись вместе на светских мероприятиях. Ни Ксения, ни Константин сплетню не комментируют.

Напомним, Собчак замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом. Пара растит сына Платона.

Константин Богомолов - в разводе. Его женой была актриса Дарья Мороз. Бывшие супруги растят 8-летнюю дочь Анну.