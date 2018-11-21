Максим Галкин опубликовал видео игры Лизы и Гарри в пиратов

Максим Галкин, вернувшись домой после длительного гастрольного тура, разместил видеозапись, как его пятилетние близнецы Гарри и Лиза играют в пиратов: "Пиратский репортаж из дома!"

Поклонники поблагодарили юмориста за возможность взглянуть на мир глазами детей. Некоторые отметили, что "блудный Макс" наконец-то вернулся к семье и может теперь отдохнуть от выступлений, общаясь с родными. Хотя в Instagram артиста стоит место пребывания Beverly Hills, California, так что скорее всего репортаж из дома ему прислала жена, Алла Пугачева.