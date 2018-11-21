Экс-участница телестройки Ольга Власова похвасталась в Сети, что провела ночь с мировой звездой. Актера Кита Хариннгтона, который сыграл Джона Сноу в знаменитом телесериале «Игра престолов» российская искательница любви и приключений назвала «не очень хорошим любовником».

Как рассказала Ольга, познакомилась она с актером в Люксембурге и прекрасно знала, что перед ней исполнитель роли бастарда Старка в культовой саге. «Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», — призналась экс-участница журналу «Дом-2».

В подтверждении своих слов девушка даже показала фотографию, на которой изображен молодой человек, действительно очень похожий на мировую знаменитость. Ее публикует издание «СПИД-Инфо». Власова посетовала, что Кит не оправдал ее представлений о нем, как о замечательном герое-любовнике, но это почему-то никак не помешал ей хвастаться этим приключением и раструбить об этом не весь Интернет.

Напомним, Кит Харинтон этим летом устроил роскошную свадьбу по всем канонам британской аристократии с партнершей по сериалу Роуз Лесли, сыгравшую одичалую Игритт, и вряд ли станет гордится интрижкой, если это действительно правда, с российской участницей «Дом-2».