В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
21 ноября 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликованы фото молодоженов актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасова из ЗАГСа. Фотографии залил в Instagram cам Бари Каримович.
Глава семьи и рассказал, как отгуляли свадьбу.
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Вчера в СМИ появилась радостная новость о бракосочетании 80-летней актрисы и 71-летнего продюсера группы "На-На".
Но, как уточнил Бари Каримович, 20 ноября в Кутузовском ЗАГСе г. Москвы официально оформили свои отношения не только он с Лидией Николаевной, но и его помощник Сергей Моцарь со своей избранницей Викторией Семенюта.
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"На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник - свадьба бабушки и его День Рождения", - расшифровал новость легендарный деятель шоу-бизнеса.
Бари Алибасов и свадьбу рассекретил. "После официальной части, супруги и гости отправились на белом лимузине в ресторан", - рассказал музыкант. По словам Бари, свадьбу отметили "шумно и весело" ..., "бурно танцевали и делились праздничным настроением!".
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У вдовы Василия Шукшина в этом году были неприятные моменты с дочерью и внуком. Пусть Лидия Николаевна будет счастлива с Бари Каримовичем.