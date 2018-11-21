В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа

В сети опубликованы фото молодоженов актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасова из ЗАГСа. Фотографии залил в Instagram cам Бари Каримович.

Глава семьи и рассказал, как отгуляли свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)21 Ноя 2018 в 1:12 PST

Вчера в СМИ появилась радостная новость о бракосочетании 80-летней актрисы и 71-летнего продюсера группы "На-На".

Но, как уточнил Бари Каримович, 20 ноября в Кутузовском ЗАГСе г. Москвы официально оформили свои отношения не только он с Лидией Николаевной, но и его помощник Сергей Моцарь со своей избранницей Викторией Семенюта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)21 Ноя 2018 в 1:12 PST

"На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник - свадьба бабушки и его День Рождения", - расшифровал новость легендарный деятель шоу-бизнеса.

Бари Алибасов и свадьбу рассекретил. "После официальной части, супруги и гости отправились на белом лимузине в ресторан", - рассказал музыкант. По словам Бари, свадьбу отметили "шумно и весело" ..., "бурно танцевали и делились праздничным настроением!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)21 Ноя 2018 в 1:12 PST

У вдовы Василия Шукшина в этом году были неприятные моменты с дочерью и внуком. Пусть Лидия Николаевна будет счастлива с Бари Каримовичем.